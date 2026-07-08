Opel kracht in Ford und Porsche: Drei Verletzte bei Unfall in Stuttgart

Stuttgart - Ein schwerer Unfall hat am späten Dienstagnachmittag in Stuttgart zu drei Leichtverletzten und einem hohen Sachschaden geführt.

Der Porsche wurde teils schwer beschädigt, der genaue Sachschaden ist unbekannt. © SDMG / Dettenmeyer

Nach Angaben der Polizei war eine 48-jährige Frau gegen 17.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Stresemannstraße in Fahrtrichtung Pragsattel unterwegs. Auf Höhe des St.-Helens-Stegs geriet sie aus bislang noch unklarer Ursache auf die linke Fahrspur.

Dort streifte ihr Wagen den entgegenkommenden Ford eines 82-jährigen Fahrers. Kurz danach kam es zu einem zweiten Zusammenstoß. Der Opel krachte in den Porsche einer 58-jährigen Frau, die ebenfalls in der Gegenrichtung unterwegs war.

Die Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die 48-jährige Unfallverursacherin wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Den entstandenen Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Die betroffene Straße blieb bis etwa 18.45 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt.