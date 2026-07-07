Nach Großbrand in Stuttgart: Wie wird die Qualität der Lebensmittel gesichert?
Stuttgart - Der verheerende Großbrand auf dem Stuttgarter Großmarkt hat die Feuerwehr am Wochenende rund 60 Stunden lang in Atem gehalten. Nach den langwierigen Löscharbeiten rückt nun eine weitere Frage in den Fokus: Was passiert mit den Tonnen an Lebensmitteln, die auf dem Gelände gelagert werden?
Um sicherzustellen, dass ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Waren in den Verkauf gelangen, hat die Lebensmittelüberwachung der Landeshauptstadt unmittelbar nach Ausbruch des Feuers am Samstag eingegriffen.
Noch während der Feuerwehreinsatz andauerte, war ein Kontrollteam an beiden Wochenendtagen vor Ort, wie die Stadt nun mitteilt.
Gemeinsam mit Feuerwehr und Polizei begutachteten die Experten die betroffenen Betriebe. Dabei wurde insbesondere auf mögliche Verunreinigungen der gelagerten Waren durch Rauch, giftige Brandgase, kontaminiertes Löschwasser oder Gebäudeschäden geachtet.
Neben der reinen Qualitätskontrolle mussten auch logistische Krisen bewältigt werden. Für Sonntag und Montag wurden zahlreiche frische Lebensmittellieferungen erwartet. Doch mindestens drei Betriebe haben durch das Feuer keinerlei Lagermöglichkeiten mehr.
Die Lebensmittelüberwachung half hier mit pragmatischen Lösungen. So wurden kurzfristig Kühltransporter angemietet oder Kooperationen mit nicht betroffenen Händlern auf dem Gelände vermittelt.
Keine Kompromisse beim Verbraucherschutz
Dr. Jana Lohmann, Leiterin der Stuttgarter Lebensmittelüberwachung, macht deutlich, dass beim Verbraucherschutz keine Kompromisse eingegangen werden.
"Verbraucherinnen und Verbraucher müssen sich darauf verlassen können, dass die Lebensmittel, die sie kaufen, sicher und einwandfrei sind – gerade nach einem außergewöhnlichen Ereignis wie diesem."
Die betroffenen Unternehmen wurden über die nötigen Schritte zur Begutachtung, Reinigung und Wiederinbetriebnahme ihrer Betriebsräume instruiert. Bereiche, die Brand-, Rauch- oder Wasserschäden aufweisen, bleiben vorerst gesperrt und dürfen erst nach einer fachlichen Bewertung und behördlichen Freigabe wieder genutzt werden.
"Unser Anspruch ist klar: Nur Lebensmittel, deren Qualität und Sicherheit außer Zweifel stehen, dürfen den Großmarkt verlassen", so Lohmann weiter.
Auch in den kommenden Tagen wird das Amt für öffentliche Ordnung den Stuttgarter Großmarkt weiter kontrollieren und die Betriebe begleiten, um die Lebensmittelsicherheit dauerhaft zu gewährleisten.
Titelfoto: Bildmontage: Stadt Stuttgart, Christoph Schmidt/dpa