Nach Großbrand in Stuttgart: Wie wird die Qualität der Lebensmittel gesichert?

Stuttgart - Der verheerende Großbrand auf dem Stuttgarter Großmarkt hat die Feuerwehr am Wochenende rund 60 Stunden lang in Atem gehalten. Nach den langwierigen Löscharbeiten rückt nun eine weitere Frage in den Fokus: Was passiert mit den Tonnen an Lebensmitteln, die auf dem Gelände gelagert werden?

Die gewohnten Abläufe im betroffenen Großmarkt in Stuttgart werden aufrechterhalten. © Stadt Stuttgart

Um sicherzustellen, dass ausschließlich gesundheitlich unbedenkliche Waren in den Verkauf gelangen, hat die Lebensmittelüberwachung der Landeshauptstadt unmittelbar nach Ausbruch des Feuers am Samstag eingegriffen.

Noch während der Feuerwehreinsatz andauerte, war ein Kontrollteam an beiden Wochenendtagen vor Ort, wie die Stadt nun mitteilt.

Gemeinsam mit Feuerwehr und Polizei begutachteten die Experten die betroffenen Betriebe. Dabei wurde insbesondere auf mögliche Verunreinigungen der gelagerten Waren durch Rauch, giftige Brandgase, kontaminiertes Löschwasser oder Gebäudeschäden geachtet.

Neben der reinen Qualitätskontrolle mussten auch logistische Krisen bewältigt werden. Für Sonntag und Montag wurden zahlreiche frische Lebensmittellieferungen erwartet. Doch mindestens drei Betriebe haben durch das Feuer keinerlei Lagermöglichkeiten mehr.

Die Lebensmittelüberwachung half hier mit pragmatischen Lösungen. So wurden kurzfristig Kühltransporter angemietet oder Kooperationen mit nicht betroffenen Händlern auf dem Gelände vermittelt.