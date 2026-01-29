Närrisches Treiben in Stuttgart: Hier steigen die Partys und Umzüge

Stuttgart - In Stuttgart fällt der Startschuss für die heißeste Phase des Karnevals: Die Faschingsfreunde der Region dürfen sich auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen.

Die heiße Phase beginnt: Ganz nach Tradition stürmen Hunderte Narren die Rathäuser. © Marijan Murat/dpa

Am Samstag, dem 7. Februar, findet im Bezirksrathaus in Zuffenhausen bereits der erste große Höhepunkt statt. Dort hat Bezirksvorsteher Saliou Gueye alle Bezirksbeiräte dazu aufgerufen, das Gebäude ab 13.30 Uhr gemeinsam gegen den Ansturm der Narren zu verteidigen.

Dies ist jedoch nur das Vorspiel für das darauffolgende Wochenende, an dem der "Schmotzige Donnerstag" (12. Februar) landesweit die heiße Phase einläutet.

In Bad Cannstatt, Feuerbach und Weilimdorf werden an diesem Tag die Rathäuser gestürmt, wobei die Narrenzunft Weilemer Hörnleshasa e.V. in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiert und zum bereits 20. Mal das Bezirksamt übernimmt.

Laut Angaben der Stadt beginnt in Bad Cannstatt das Treiben am Schmotzigen Donnerstag bereits um 10 Uhr mit dem närrischen Wochenmarkt, gefolgt vom Rathaussturm um 18 Uhr.

Ein echtes Spektakel erwartet die Zuschauer um 19 Uhr auf dem Marktplatz beim traditionellen Kübelesrennen, bei dem prominente Teams in dreirädrigen Holzwannen über das Kopfsteinpflaster jagen.