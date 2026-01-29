Närrisches Treiben in Stuttgart: Hier steigen die Partys und Umzüge
Stuttgart - In Stuttgart fällt der Startschuss für die heißeste Phase des Karnevals: Die Faschingsfreunde der Region dürfen sich auf ein buntes und abwechslungsreiches Programm freuen.
Am Samstag, dem 7. Februar, findet im Bezirksrathaus in Zuffenhausen bereits der erste große Höhepunkt statt. Dort hat Bezirksvorsteher Saliou Gueye alle Bezirksbeiräte dazu aufgerufen, das Gebäude ab 13.30 Uhr gemeinsam gegen den Ansturm der Narren zu verteidigen.
Dies ist jedoch nur das Vorspiel für das darauffolgende Wochenende, an dem der "Schmotzige Donnerstag" (12. Februar) landesweit die heiße Phase einläutet.
In Bad Cannstatt, Feuerbach und Weilimdorf werden an diesem Tag die Rathäuser gestürmt, wobei die Narrenzunft Weilemer Hörnleshasa e.V. in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiert und zum bereits 20. Mal das Bezirksamt übernimmt.
Laut Angaben der Stadt beginnt in Bad Cannstatt das Treiben am Schmotzigen Donnerstag bereits um 10 Uhr mit dem närrischen Wochenmarkt, gefolgt vom Rathaussturm um 18 Uhr.
Ein echtes Spektakel erwartet die Zuschauer um 19 Uhr auf dem Marktplatz beim traditionellen Kübelesrennen, bei dem prominente Teams in dreirädrigen Holzwannen über das Kopfsteinpflaster jagen.
Jede Menge Fasnet-Spaß für Klein und Groß
Auch in Mühlhausen geht es am Donnerstagabend mit dem Hemdklonkerumzug und einem Traktor-Race hoch her, bevor am Tag darauf ein großer Nachtumzug mit anschließender Narrenparty in der Festhalle die Feiernden anlockt.
Wer es etwas gemütlicher, aber trotzdem gesellig mag, sollte am Samstag (14. Februar) ab 10 Uhr den Feuerbacher Ortskern besuchen, wo Narren und Musiker beim "Straßendapp" und anschließenden Kneipenbesuchen jede Menge Schabernack treiben.
Auch der Nachwuchs kommt bei der Stuttgarter Fasnet voll auf seine Kosten. Am Sonntag verwandelt sich die Eiswelt von 14 bis 16 Uhr in eine bunte Partyzone für Kinder bis zwölf Jahre. Kids im Kostüm erhalten freien Eintritt.
Am Faschingsmontag ab 14 Uhr wartet im Stuttgarter Rathaus ein bunter Nachmittag mit Tanzworkshops und Spielen. Eltern sollten hierbei beachten, dass eine Anmeldung bis zum 9. Februar zwingend erforderlich ist.
Musikalisch wird der Montagabend ab 18 Uhr auf der Rathaustreppe abgerundet. Dort sorgen zahlreiche Guggenmusik-Bands aus der Region beim traditionellen Konzert der Gesellschaft Möbelwagen für Stimmung.
Umzug als Höhepunkt am Dienstag
Den absoluten Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet jedoch der große Faschingsumzug am Dienstag, 17. Februar. Ab 14 Uhr ziehen Guggenmusiker, Narrenzünfte und Spielmannszüge durch die Stuttgarter Innenstadt.
Da zu den Umzügen Tausende Besucher erwartet werden, empfiehlt die Stadt dringend die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, um dem erwarteten Verkehrschaos zu entgehen.
Mit der Geldbeutelwäsche am Aschermittwoch, die unter anderem in Bad Cannstatt und Feuerbach zelebriert wird, endet das närrische Regiment schließlich offiziell. Die Rathausschlüssel kehren in die Hände der Bezirksvorsteher zurück.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa