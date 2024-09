Erfolg der AfD bei U30-Jährigen: Südwest-Chef der Jungen Union erklärt, warum!

Florian Hummel (26), Chef der Jungen Union im Südwesten, kann sich den Erfolg der AfD erklären. © Uwe Anspach/dpa

"Das ist überhaupt nicht verwunderlich", sagte Florian Hummel der Schwäbischen Zeitung. "Gerade junge Menschen sehen die Auswirkungen der Migrationspolitik ganz konkret, vielleicht mehr als 30- oder 50-Jährige.

Sie erleben unsichere Orte an den Bahnhöfen, sie sehen zunehmende Gewalt im öffentlichen Raum. Sie nehmen eine Überforderung an den Schulen wahr, wenn viele Schüler in der Klasse kein Deutsch mehr können." Da gebe die AfD einfache Antworten.



Mit Blick auf mögliche Koalitionspartner der Union warnte Hummel vor "Ausschließeritis". Zwar gebe es einen großen inhaltlichen Graben zu den Grünen, den man aus seiner Sicht derzeit nicht überwinden könne.