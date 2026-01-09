Frank Nopper zum Bunte-"Absteiger der Woche" gewählt: Das sagt der OB dazu
Stuttgart - Dass ein Oberbürgermeister in einem Boulevard-Magazin landet, passiert nicht alle Tage. Grund zur Freude ist das vermutlich für den Stuttgarter Oberbürgermeister Frank Nopper (64, CDU) auch nicht.
Bunte hat Nopper nämlich im "Bunte-Barometer" zu einem "Absteiger der Woche" erklärt. Kein schönes Siegertreppchen für den schwäbischen Rathauschef.
Grund für den Titel sei laut Bunte: "Der Oberbürgermeister von Stuttgart muss einen Milliardenkredit aufnehmen, denn die Autostadt steht vor der Pleite."
Die Landeshauptstadt Stuttgart habe am Jahresende aufgrund der Krisen bei Mercedes-Benz und Porsche ein Defizit von rund 785 Millionen Euro angesammelt.
OB Frank Nopper fühlt sich zu Unrecht nominiert
Was sagt Frank Nopper dazu? TAG24 hat im Rathaus nachgefragt.
Nopper hält die Nominierung für unfair, denn er habe keinen Einfluss auf die Gewerbesteuerergebnisse. "Jedenfalls keinen direkten Einfluss", sagt Nopper und ergänzt: "Übrigens auch nicht auf die herausragenden Gewerbesteuerergebnisse der Vorjahre, in denen ich auch – damals völlig zu Recht – nicht als Aufsteiger erwähnt wurde."
Von der Bunten wurde Nopper gemeinsam mit Brooklyn Beckham (26), der seine Eltern Victoria und David Beckham auf Instagram blockierte, und Axel Fischer als Absteiger der Woche betitelt.
Der Ex-CDU-Bundestagsabgeordnete Fischer (59) wurde verhaftet und zum Oberlandesgericht München gebracht, da er wiederholt zu Gerichtsterminen nicht erschienen ist.
"Beide anderen auf der Seite genannten Absteiger hatten dagegen Einfluss auf das Geschehen – auf das Nichterscheinen vor Gericht und auf die Blockade seiner Eltern auf Instagram", erklärt der Rathauschef.
Außerdem dementiert er, dass die Stadt Stuttgart vor der Pleite stehe, "sondern vielmehr als Stadt in unserer Manövrierfähigkeit eingeschränkt" sei.
