Todes-Raser behielten Führerschein trotz zig Einträgen: "Irre und lebensgefährlich"

Ludwigsburg/Stuttgart - Angesichts der jüngsten Fälle von Rasern in Ludwigsburg und Heilbronn fordert der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) drastische Strafen für notorische Temposünder. Der Gesetzgeber müsse prüfen, ob besonders unbelehrbare Raser ihre Führerscheine auf Lebenszeit verlieren könnten, sagte er.

Innenminister Thomas Strobl (65, CDU) will Temposündern den Führerschein auf Lebenszeit entziehen. © Christoph Schmidt/dpa

"Meine Forderung ist hier sehr klar: lebenslänglich für lebensgefährlich", sagte Strobl in Stuttgart. Wer wiederholt und uneinsichtig herumrase und sich Rennen liefere, dem müsse die Fahrerlaubnis lebenslänglich entzogen werden. Er setze dabei auch auf den Bund als Gesetzgeber, sagte Strobl. Einzelheiten dazu nannte er nicht.

"Wir müssen hier wirklich alle Register ziehen", sagte der Minister. "Es ist nicht nur irre, was diese Leute machen. Es ist auch lebensgefährlich." Er habe kein Verständnis dafür, dass mehrfache Wiederholungstäter ihren Führerschein stets zurückbekämen. "Das kann ich niemandem erklären", sagte Strobl.

Nach dem Strafgesetzbuch kann ein Führerschein bereits unter sehr engen Voraussetzungen ein Leben lang entzogen werden. Nach Angaben des Innenministeriums geht es Strobl aber um klare und strikte Vorgaben im sogenannten Fahrerlaubnisrecht.

Es legt fest, wer in Deutschland unter welchen Bedingungen einen Führerschein haben darf und in welchen Fällen der Staat ihn entzieht oder beschränkt.