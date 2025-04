Grünen-Abgeordneter schaltet sich live zu: Nackt-Poster sorgen für Wirbel!

"Als ich das gesehen habe, habe ich mich einfach nur entwürdigt gefühlt. Als Frau in der Politik muss man sich gegen viele Vorurteile durchsetzen – und dann hängt da bei einer offiziellen Sitzung ein Bild, das uns zu einem Lustobjekt degradiert", äußerte sich CDU -Landtagsabgeordnete Natalie Pfau-Weller (38) gegenüber der Zeitung.

Der Grünen-Politiker äußerte sich hingegen weniger emotional. "In meinen Privaträumen hängen unterschiedliche Motive an den Wänden, darunter auch figürliche Darstellungen, wie sie sich in vielen Haushalten wiederfinden", erklärte Rösler.