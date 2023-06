Junge Liberale fordern: Weniger Regeln für Shisha-Bars!

Stuttgart - Shisha-Bars prägen in vielen Städten immer stärker das Stadtbild. Doch der Wasserpfeifenmarkt leidet unter zu vielen Regeln und Bürokratie, kritisieren die Jungen Liberalen.

Ab dem 1. Juli dürfen nur noch 25 Gramm schwere Verpackungen mit Wasserpfeifentabak in den deutschen Handel kommen. © Joerg Carstensen/dpa

"Bürokratie in der Pfeife rauchen?" - die Jungen Liberalen fordern unter diesem Titel eine Abschaffung mehrerer Auflagen für Shisha-Bars.

Das bestehende Verkaufsverbot für Barbetreiber und Händler für Mengen über 25 Gramm etwa müsse abgeschafft werden, heißt es in einem Antrag des Juli-Landesvorstands für den Parteitag der Südwest-Liberalen am 8. Juli in Heidenheim.

Das Verkaufsverbot führe zu "rein staatlich verursachten Preissteigerungen" für Händler, Barbetreiber und Konsumenten. "Zudem wird durch die Verordnung wesentlich mehr Verpackungsmüll verursacht, der schlecht oder nicht recycelfähig ist."

Seit Juli 2022 gilt eine umstrittene Verpackungsvorschrift, nach der Shishatabak-Firmen nur noch 25-Gramm-Packungen und nicht mehr die jahrelang üblichen 200- oder 1000-Gramm-Behältnisse herstellen dürfen.

Mit dieser Änderung sollte der Steuerhinterziehung ein Riegel vorgeschoben werden. Shisha-Bars kauften lange Zeit große Packungen ein und verkauften dann kleine Portionen weiter, die in die Wasserpfeifen gefüllt wurden.

Dabei hätte eine Bar mehr Tabaksteuern zahlen müssen als sie es beim Kauf einer großen Packung getan hat. Der Zoll kontrollierte in der Vergangenheit immer wieder Shisha-Bars und stellte Verstöße fest. Mit dem Verbot der Großpackungen sollte die Situation verbessert werden.