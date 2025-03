"Nazi-Parole"? Südwest-Linke fordert Rücktritt von Manuel Nagel!

Manuel Hagel (37) will CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg werden. © Stefan Puchner/dpa

Hagel hatte die Äußerung am Samstagabend bei einer Feier in seiner Heimat Ehingen nach der Verkündung seiner Kandidatur für die Landtagswahl 2026 von sich gegeben. Hagel hatte in dem Zusammenhang für einen "konservativ inspirierten Umweltschutz" plädiert.

"Umweltschutz ist Heimatschutz", sagte er. Dabei gehe es nicht nur um Greta Thunberg, sondern vielleicht auch um Papst Franziskus, um Bauern und Streuobstwiesen. Umweltschutz sei kein Thema, das die Grünen gepachtet hätten, so Hagel.

Das Problem: Der Slogan "Umweltschutz ist Heimatschutz" wurde in der Vergangenheit unter anderem von NPD-Politikern genutzt. Es handle sich um eine "gängige Formel heutiger Rechtsextremisten", heißt es bei der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus.

"Dabei verbinden Rechtsextremisten untrennbar den Schutz der Natur mit dem Schutz der Heimat vor fremden bzw. ungewollten Einflüssen."

"Manuel Hagel zeigt bereits bei Verkündigung seiner Spitzenkandidatur, dass er für das Amt des Ministerpräsidenten nicht geeignet ist", schimpft deshalb der stellvertretende Landessprecher der Linken, der Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano. Hagel müsse sich erklären.