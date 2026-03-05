Dürfen Kinder die Schule schwänzen, um zu demonstrieren?

Stuttgart - Schülerinnen und Schüler wollen am Donnerstag in mehreren Städten in Baden-Württemberg gegen den neuen Wehrdienst demonstrieren. Die Initiatoren haben zu einem "Schulstreik gegen die Wehrpflicht" aufgerufen. Aktionen sind unter anderem in Stuttgart , Freiburg, Karlsruhe und Mannheim geplant. Aber dürfen Schülerinnen und Schüler überhaupt streiken?

Schüler können sich für eine Demonstration nicht von ihren Eltern entschuldigen lassen. © Peter Kneffel/dpa

Nein, sagt ein Sprecher des Kultusministeriums. Für alle Schülerinnen und Schüler gelte die Schulpflicht. "Eine Beurlaubung zur Teilnahme an Demonstrationen ist nicht vorgesehen", teilte der Sprecher mit. Auch von ihren Eltern können sich Streikteilnehmer demnach keine Entschuldigung ausstellen lassen.

Die Teilnahme an einer Demo sei kein Entschuldigungsgrund, so der Sprecher.

Welche Konsequenzen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den Demos aber genau drohen, dürfte von Ort zu Ort variieren.

Genau Angaben macht das Ministerium nicht. Nur so viel: "Schulleitungen gehen mit entsprechenden Fehlzeiten verantwortungsvoll und mit Augenmaß um."