Schüler fordern mehr Demokratiebildung

Stuttgart - Die Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg wünschen sich mehr Demokratiebildung im Unterricht.

Es brauche mehr Stundenkontingente für Geschichte und Gemeinschaftskunde, forderte der Vorsitzende des Landesschülerbeirats, Berat Gürbüz (21), am heutigen Montag in Stuttgart .

Verbesserungsbedarf sehen die Schülerinnen und Schüler auch bei der Berufsorientierung. So sei es etwa an Gymnasien eine absolute Seltenheit, wenn Ausbildungsberater vorbeikämen. Zudem brauche es mehr verpflichtende Praktika, so Gürbüz.