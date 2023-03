In der Porsche Arena Stuttgart! Tennis-Ass Tatjana Maria startet wieder für Deutschland

Tatjana Maria (35) beim vorerst letzten Heimspiel der deutschen Damen 2019 in Braunschweig. Das Team unterlag damals Weißrussland klar mit 0:4. © IMAGO / Hübner

Die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres hatte im November beim 3:1 in Kroatien wegen einer Verletzung gefehlt, steht Teamchef Rainer Schüttler (46) für die Begegnung am 14. und 15. April in Stuttgart aber wieder zur Verfügung. Für die lange Zeit in der Schwaben-Metropole lebende zweifache Mama wird es ein Heimspiel im doppelten Sinne.

Schüttler nominierte am Freitag zudem Jule Niemeier (23), Anna-Lena Friedsam (29), Eva Lys (21) und Laura Siegemund (35).

Das Quartett war schon in Kroatien dabei. Damals feierten Niemeier, Friedsam und Lys jeweils ihr Einzel-Debüt für Deutschland. "Wir werden mit unserer aktuell besten Mannschaft antreten. Die Mädels waren alle sofort bereit, dabei zu sein und freuen sich schon riesig darauf, zu Hause zu spielen", sagte Schüttler.

Der Ex-Profi erwartet eine schwere Aufgabe. Die Südamerikanerinnen werden von der Weltranglisten-13. Beatriz Haddad Maia (26) angeführt.