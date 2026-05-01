Aufatmen an der Zapfsäule: Sprit-Preise bei Stuttgart bereits unter 2 Euro

Stuttgart/Leinfelden-Echterdingen - Nach dem extremen Preis-Schock der vergangenen Tage scheint der Aufwärtstrend bei den Kraftstoffpreisen endlich gebrochen. In und um Stuttgart sinken die Preise an den Tankstellen erstmals wieder spürbar.

An mehreren Tankstellen in und um die Landeshauptstadt kann für unter 2 Euro getankt werden. © 7aktuell.de | Oskar Eyb

Besonders Pendler in der Region können deshalb erst einmal aufatmen. Viele Autofahrer in Leinfelden-Echterdingen (nahe Stuttgart) nutzen die Gunst der Stunde, um vor dem Wochenende noch einmal günstiger nachzutanken.

Denn ein Blick auf die Anzeigetafel der JET-Tankstelle in der Hauptstraße macht die aktuelle Trendwende greifbar.

Wer seinen Tank mit Diesel füllt, zahlte am Freitagvormittag dort 1,94 Euro pro Liter. Der Liter Super E10 ist dort für 1,85 Euro zu haben, während für klassisches Super 1,91 Euro fällig werden. Lediglich für Super+ müssen Autofahrer mit 2,02 Euro pro Liter noch tiefer in die Tasche greifen und die Zwei-Euro-Marke knacken.

In Stuttgart zeichnet sich der Trend fort. Nach Angaben des ADAC haben sich die Super-E10-Preise an zahlreichen Tankstellen in der City aktuell bei 1,85 Euro pro Liter eingependelt. Auch Super ist für durchschnittlich 1,89 Euro zu haben. Die günstigsten Liter-Preise für Diesel schwanken im Stadtgebiet zwischen 1,88 und 1,95 Euro.