Fokus aufs Kerngeschäft: Porsche schließt drei Werke und baut 500 Stellen ab

Stuttgart - Der Stuttgarter Luxusautobauer Porsche schließt drei seiner Werke und baut über 500 Stellen ab.

Michael Leiters (54), Vorstandsvorsitzender der Porsche AG. (Archivbild) © Marijan Murat/dpa

Das Unternehmen habe im Rahmen seiner "strategischen Neuausrichtung" weitere Maßnahmen ergriffen und beschlossen, die drei Tochtergesellschaften Cellforce, Porsche eBike Performance und Cetitec nicht weiterzuführen, hieß es am Freitag in einer Unternehmensmitteilung. Davon seien insgesamt "mehr als 500 Mitarbeiter betroffen".

"Porsche muss sich wieder auf sein Kerngeschäft fokussieren", begründete Firmenchef Michael Leiters (54). Das sei die unabdingbare Grundlage für eine erfolgreiche strategische Neuausrichtung und zwinge den Autobauer "zu schmerzhaften Einschnitten".

Das Batteriezellenwerk Cellforce Group hat seinen Sitz im baden-württembergischen Kirchentellinsfurt und soll angesichts der Neuausrichtung von Porsche geschlossen werden. Diese sieht eine "technologieoffene Antriebsstrategie" vor.

Von der Schließung sind rund 50 Beschäftigte betroffen.