Außergewöhnlich sonnig: So war der Januar im Südwesten

Offenbach - Der Januar ist in Baden-Württemberg nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) außergewöhnlich sonnig gewesen.

Mit bis zu 100 Sonnenstunden verwöhnte das Wetter die Baden-Württemberger im Januar. © Uwe Anspach/dpa

Mit rund 85 Stunden überschritt die Sonnenscheindauer nach vorläufigen Daten den klimatologischen Mittelwert von 49 Stunden um 73 Prozent, wie die Fachleute in Offenbach mitteilten.

Zwischen Südschwarzwald und Schwäbischer Alb seien sogar mehr als 100 Sonnenstunden verzeichnet worden. "Der Südwesten war damit im vergangenen Monat eine besonders sonnenscheinreiche Region."

Beim Niederschlag kamen den Angaben zufolge landesweit im Schnitt 45 Liter auf den Quadratmeter zusammen, meist als Schnee.

Im Mittel der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990 waren es demnach 75 Liter. Ein Vergleich der Schneemengen lässt sich einem DWD-Sprecher zufolge von den Daten allerdings nicht so ohne weiteres ableiten.

