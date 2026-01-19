Sonne über dem Nebelmeer: Frostige Aussichten für Baden-Württemberg

Stuttgart - Das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich in den kommenden Tagen von seiner winterlichen Seite.

In den kommenden Tagen sinken die Temperaturen im Südwesten bis in den Minusbereich. © Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, Wetteronline.de

Während das obere Bergland laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Montag meist über der Wolkendecke liegt und Sonne abbekommt, bleibt es in den Tälern und Niederungen durch zähen Nebel oder Hochnebel trüb.

Auf dem Klippeneck steigen die Temperaturen auf bis zu 8 Grad, während es in Ulm kaum mehr als 1 Grad wird. In der Nacht zum Dienstag sinken die Werte verbreitet unter den Gefrierpunkt, wobei es an der Grenze zu Bayern mit bis zu -7 Grad besonders kalt wird und örtlich Glätte droht.

Am Dienstag behindert teils dichter Nebel am Bodensee und auf der Ostalb die Sicht. Wer im sonnigen Hochschwarzwald unterwegs ist, darf sich auf bis zu 7 Grad freuen, in den nebelig-trüben Gebieten wird es etwa -1 Grad.

Die Nacht zum Mittwoch wird dann verbreitet klirrend kalt. Während es am Rhein bei moderaten -2 Grad bleibt, stürzen die Temperaturen Richtung Allgäu auf bis zu -9 Grad ab, in besonders ungünstigen Lagen sind laut DWD sogar Tiefstwerte von bis zu -11 Grad möglich.