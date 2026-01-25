Winter-Alarm in Baden-Württemberg: DWD warnt vor Neuschnee und Unwetter

Stuttgart - Der Winter schlägt mit voller Wucht zurück: Ein heraufziehendes Alpentief bringt Baden-Württemberg einen Wetterumschwung mit massiven Schneefällen und gefährlicher Glätte.

Die Landeshauptstadt soll sich schon bald in eine weiße Winterlandschaft verwandeln. © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, wetteronline.de

Am Sonntagmittag setzt in Oberschwaben Schneefall ein, der sich laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) im Laufe des Nachmittags über die Schwäbische Alb bis hin zum Odenwald und in den Taubergrund ausbreitet.

Die Höchstwerte liegen auf der Alb bei -1 Grad, während im Westen bis zu 3 Grad und am Hochrhein sogar milde 5 Grad erreicht werden können.

In der Nacht zum Montag bleibt der Himmel bewölkt und der Schneefall dehnt sich weiter aus. Besonders im Nordosten ist mit erheblichen Neuschneezuwächsen zu rechnen, wobei zwischen der Tauber und der Ostalb innerhalb von nur sechs Stunden bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen können.

Zum Wochenstart bleibt es trüb und niederschlagsreich. In der Nordhälfte kommt es gebietsweise erneut zu kräftigem Schneefall. Die Höchstwerte reichen von 1 Grad auf der Alb bis hin zu 8 Grad im Breisgau. Dazu weht ein mäßiger Westwind, der im Hochschwarzwald Sturmböen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde erreichen kann.