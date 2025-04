Das Wochenendwetter im Ländle: Wird 20-Grad-Marke schon geknackt?

Stuttgart - In den kommenden Tagen rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit mildem Wetter im Ländle. Wird die 20-Grad-Marke geknackt?

Baden-Württemberger können sich freuen: Die kommenden Tage werden freundlich. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Nach einem sonnigen Start in den Donnerstag wird im Tagesverlauf schwacher bis mäßiger Ostwind erwartet. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 21 Grad.

Die Sonne verschwindet auch am Freitag nicht. Das Thermometer klettert auf bis zu 17 Grad im Allgäu und bis zu 23 Grad am Oberrhein. In der Nacht kühlt es auf bis zu 0 Grad ab.

Der erste Wochenendtag startet regenfrei und heiter. Im Verlauf des Samstags ziehen Wolkenfelder auf. Die Temperaturen sind gleichbleibend mild.

In der Nacht auf Sonntag kann es noch mal eisig werden, bis zu minus 1 Grad sind möglich. Am Sonntag wird ein Wetterumschwung erwartet. Die Höchstwerte liegen deshalb bei 7 bis 17 Grad.