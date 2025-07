Tief Karlheinz bringt Schauer und Gewitter: Wo ist der Sommer im Ländle?

Stuttgart - Der Sommer in Baden-Württemberg zeigt sich derzeit von seiner grauen Seite. Statt strahlenden Sonnenschein kündigt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Wolken, Regenschauer und Gewitter an.

Alles in Kürze

Wie die Karte zeigt, lässt sich die Sonne in den nächsten Tagen kaum blicken. Zusätzlich wird es nass im Südwesten. © Markus Lenhardt/dpa

Nach einem bewölkten Start in den Donnerstag werden auch im Tagesverlauf einzelne Regenschauer nicht ausbleiben. Ab dem Nachmittag sind lokal auch Gewitter möglich. Die Temperaturen erreichen zwischen 19 Grad im Bergland und 25 Grad am Oberrhein.

Auch der Freitag bringt keine Besserung. Der DWD erwartet Schauer und Gewitter. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad. In höheren Lagen sind starke bis stürmische Böen wahrscheinlich.

Am ersten Wochenendtag bleibt es wechselhaft. Am Vormittag werden Sonne, Wolken und einzelne Schauer erwartet, nachmittags sind auch wieder Gewitter möglich. Es werden bis zu 16 Grad im Hochschwarzwald und bis zu 22 Grad am Oberrhein erreicht.

Zum Sonntag hin könnte sich das Wetter etwas beruhigen. Im Tagesverlauf gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, jedoch sind auch einzelne Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 23 Grad.