Der Winter klopft an: Polarluft bringt Schnee und Glätte ins Ländle

Stuttgart - Autofahrer in Baden-Württemberg haben am Dienstagmorgen vielerorts zum Eiskratzer greifen müssen. Auch in den kommenden Tagen stellt sich das Wetter auf Winter um.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) sind Glatteis und teils eisige Temperaturen zu erwarten. © Bildmontage: Marijan Murat/dpa, wetteronline.de

Der Dienstag zeigt sich nach morgendlicher Glätte und Auflösung einzelner Nebelfelder noch von seiner freundlichen Seite. Vielerorts scheint die Sonne, nur Richtung Tauber bleibt es länger bewölkt. Die Höchstwerte erreichen jedoch nur 1 bis 7 Grad.

In der Nacht wird es dann verbreitet eisig. Die Temperaturen fallen auf Tiefstwerte zwischen Minus 1 und Minus 7 Grad. Es besteht verbreitet Glättegefahr.

Der Mittwoch startet sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, droht ab dem Nachmittag jedoch neuer Niederschlag. Oberhalb von 600 Metern kommt es zu Schnee und Glätte. Die Maximalwerte liegen zwischen 3 und 8 Grad, im Bergland 2 Grad.

Zusätzlich werden im Hochschwarzwald stürmische Böen um 70 Kilometer pro Stunde erwartet, im Feldbergbereich auch Sturmböen bis zu 80 Kilometer pro Stunde.