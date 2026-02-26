Frühlings-Explosion im Februar: Knackt Baden-Württemberg die 20-Grad-Marke?

Stuttgart - Ein kräftiges Hochdruckgebiet beschert dem Südwesten eine ungewöhnlich milde Phase. Bereits im Februar könnte die 20-Grad-Marke somit geknackt werden.

Im Südwesten lässt sich am Donnerstag und Freitag die Sonne blicken. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Der Donnerstagmorgen beginnt in Baden-Württemberg zunächst nebelig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Sobald sich der Dunst jedoch aufgelöst hat, zeigt sich der Tag von seiner freundlichen Seite. Mit Höchstwerten zwischen 15 Grad in Oberschwaben und bis zu 21 Grad im Breisgau wird es für die Jahreszeit außergewöhnlich warm.

Auf dem Feldberg weht allerdings ein kräftiger bis stürmischer Wind. In der Nacht zum Freitag bleibt es trocken, im Allgäu ist bei Werten um den Gefrierpunkt örtlich nochmals mit leichtem Frost zu rechnen.

"Am Freitag nach rascher Nebelauflösung freundlich und niederschlagsfrei", prognostiziert der DWD. Die Temperaturen steigen auf angenehme 17 Grad in Oberschwaben, im Breisgau auf bis zu 23 Grad. Wer im Schwarzwald unterwegs ist, sollte sich jedoch auf stürmische Böen in den Hochlagen einstellen.

Zum Start in das Wochenende verabschiedet sich das strahlende Hochdruckwetter jedoch langsam. Von Nordwesten her ziehen bereits in der Nacht zum Samstag dichte Wolkenfelder auf, die zeitweise leichten Regen mitbringen.