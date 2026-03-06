Bis zu 20 Grad! So herrlich wird das Wetter am Wochenende

Stuttgart - Sonnenbrille auf und raus! Die Temperaturen werden in Baden-Württemberg am Wochenende frühlingshaft.

Die Sonne scheint am Wochenende kräftig auf Baden-Württemberg. © Screenshot: Wetteronline.de/

Am Freitagmorgen ist es noch vom Bodensee bis zur Donau neblig, doch die Sonne setzt sich vielerorts durch und erwärmt die Schneeglöckchen und Krokusse.

Das Thermometer klettert auf bis zu 19 Grad in der Kurpfalz. Der Wind weht dazu nur schwach aus Nordost und lässt die Sonne ihre wärmende Kraft entfalten. Der Feierabend kann an diesem Freitag durchaus im Biergarten starten.

In der Nacht zum Samstag wird es wolkig und teils neblig. Feierlustige sollten sich also eine dicke Jacke einpacken, denn nachts wird es frisch. Im Schwarzwald sinken die Temperaturen auf 7 Grad, im Allgäu auf -4.



Nachdem sich der Nebel am Samstag aufgelöst hat, erwartet die Baden-Württemberger viel Sonne und wieder bis 19 Grad in Nordbaden.