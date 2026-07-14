Erst Hitze, dann rollen Unwetter auf den Südwesten zu

Stuttgart - Regenschirm lieber einpacken: In Baden-Württemberg bleibt es der Wettervorhersage zufolge zwar zunächst hochsommerlich, ganz durchgehend sonnig dürfte es aber nicht werden.

Am Dienstag kann es noch bis zu 35 Grad warm werden, im Laufe der Woche wird es zunehmend wechselhaft. © Thomas Warnack/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zunehmend wechselhaftes Wetter – und im Laufe der Woche könnten die Temperaturen etwas zurückgehen.

Heute liegen die Temperaturen demnach bei bis zu 35 Grad, doch es scheint nicht mehr überall von früh bis spät die Sonne. Insgesamt soll es wechselhafter werden, wie ein DWD-Sprecher sagte.

Am Dienstagvormittag kann es laut DWD von West nach Ost gebietsweise leichte Gewitterschauer geben, örtlich aber auch Starkregen. Ab Nachmittag wird sogar mit starken Gewittern gerechnet. Vor allem im Mittelgebirgsraum sind auch Unwetter durch heftigen Starkregen, orkanartige Böen und Hagel möglich.

Am Mittwoch bleibt es den Wetterfachleuten nach teils sonnig, teils wolkig. Im Laufe des Tages kommen stellenweise auch Unwetter mit heftigem Starkregen vor. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 24 und 32 Grad.