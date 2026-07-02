Heiße Tage, kalte Nächte: So wird das Wetter am Wochenende

Stuttgart - Urlaub daheim? Das geht dieses Wochenende in Baden-Württemberg , denn die Temperaturen spielen mit.

Es wird wieder sommerlicher mit Temperaturen bis 31 Grad in Baden-Württemberg. © Screenshot: Wetteronline.de/Thomas Warnack/dpa

Vor Kurzem ächzten viele unter der Hitze im Ländle. Nach einer nicht ganz so heißen Periode wird das Wetter jetzt wieder etwas wärmer.

Für Donnerstag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) viel Sonne und einige Quellwolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 24 Grad im Bergland und 30 Grad entlang des Rheins. Dazu weht auffrischender Wind.

Gebietsweise kann es in der Nacht zum Freitag regnen. Die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.

Der Regen kann bis in die Mittagsstunden südlich der Donau anhalten. Anderorts ist es trocken und sonnig mit Höchstwerten bis 28 Grad am Rhein mit schwachem Wind. Nachts wird es hauptsächlich klar bei Werten von 12 bis 7 Grad.



Am Samstag können sich die Baden-Württemberger bei Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad am Neckar am Rhein und Neckar ein begehrtes Plätzchen an einem See oder in einem Freibad aussuchen, um sich etwas abzukühlen. In der Nacht kühlt es auf 16 bis 9 Grad runter.