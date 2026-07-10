10.07.2026 11:15 Bis zu 36 Grad! So heiß wird es dieses Wochenende im Ländle

Heiß, heißer, am heißesten. Mit diesen Worten lässt sich das Wetter für das Wochenende auf den Punkt bringen. Wer kann, suche sich einen Platz im Schatten.

Von Lara Vonwald

Stuttgart - Heiß, heißer, am heißesten. Mit diesen Worten lässt sich das Wetter für das Wochenende in Baden-Württemberg auf den Punkt bringen. Wer kann, suche sich einen Platz im Schatten, in einem klimatisierten Einkaufszentrum oder im Freibad.

Die Temperaturen steigen am Wochenende bis auf 36 Grad. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa/wetteronline.de Für Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonne mit einigen Quellwolken. Das Thermometer klettert auf 28 Grad im Bergland und bis zu 34 Grad im Rheintal. Schwacher Wind sorgt für kaum Abkühlung. Ein Plätzchen im Freibadbecken oder unter einem schattigen Baum am See machen den Freitag zu einem gelungenen Ausflugstag mit Temperaturen wie in Urlaubsgebieten. In der Nacht sinken die Tiefstwerte auf 12 Grad und kühlen damit die Häuser und Wohnungen etwas runter. Stuttgart Wetter Heiße Tage, kalte Nächte: So wird das Wetter am Wochenende Das ist auch nötig, denn für Samstag werden Höchstwerte von 28 Grad auf der Alb, um 31 Grad in Oberschwaben und bis 36 Grad am Rhein erwartet.