Bis zu 36 Grad! So heiß wird es dieses Wochenende im Ländle
Stuttgart - Heiß, heißer, am heißesten. Mit diesen Worten lässt sich das Wetter für das Wochenende in Baden-Württemberg auf den Punkt bringen. Wer kann, suche sich einen Platz im Schatten, in einem klimatisierten Einkaufszentrum oder im Freibad.
Für Freitag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) viel Sonne mit einigen Quellwolken. Das Thermometer klettert auf 28 Grad im Bergland und bis zu 34 Grad im Rheintal. Schwacher Wind sorgt für kaum Abkühlung.
Ein Plätzchen im Freibadbecken oder unter einem schattigen Baum am See machen den Freitag zu einem gelungenen Ausflugstag mit Temperaturen wie in Urlaubsgebieten.
In der Nacht sinken die Tiefstwerte auf 12 Grad und kühlen damit die Häuser und Wohnungen etwas runter.
Das ist auch nötig, denn für Samstag werden Höchstwerte von 28 Grad auf der Alb, um 31 Grad in Oberschwaben und bis 36 Grad am Rhein erwartet.
Viel trinken und Mittagshitze meiden
Ältere und kranke Menschen sollten unbedingt die Mittagshitze meiden, viel trinken und eine Kopfbedeckung tragen. Tagsüber empfiehlt es sich, daheim abzudunkeln, damit sich die Räume nicht so sehr aufheizen.
Nach Schätzungen des RKI sind in diesem Jahr bereits knapp 800 Menschen im Zusammenhang mit Hitze gestorben.
Vereinzelt kann es am Samstag zu Schauern und Hitzegewittern kommen.
Am Sonntag steigen die Temperaturen in Oberschwaben und im Bergland auf 30 Grad, entlang des Rheins bis 35 Grad. Frischer mäßiger Wind sorgt hoffentlich für etwas Abkühlung.
In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf 19 bis 11 Grad. Am Tag werden wieder hochsommerliche Temperaturen bis 37 Grad am Rhein erwartet.
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa/wetteronline.de