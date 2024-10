Ex-Hurrikan "Kirk" bringt Sturmböen ins Ländle

Stuttgart - Der Ex-Hurrikan "Kirk" wird auch in Baden-Württemberg erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils kräftigen Sturmböen.

Es werden starke Windböen erwartet, wie die Karte zeigt. © Bildmontage: Marius Bulling/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

In der ersten Tageshälfte des Donnerstags zieht "Kirk" über den Nordwesten. In Stuttgart können Windstärken von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreicht werden. Orkanböen von bis zu 130 Kilometer pro Stunde werden im Schwarzwald erwartet, die am Nachmittag wieder abschwächen.

Im Anschluss zieht der Hurrikan über Hessen in Richtung Ostsee.

Die Höchsttemperaturen am Donnerstag erreichen 11 bis 17 Grad. Der DWD rechnet mit Regenschauern und Gewittern im Verlauf des Tages.