Frost, Glätte, weiße Pracht im Ländle: Hier ist Wintersport möglich!

Stuttgart - Vom milden Wetter können sich Baden-Württemberger erstmal verabschieden! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet weiterhin mit Frost und Kälte. Auch Wintersportler dürften in der kommenden Zeit nicht zu kurz kommen.

Ähnlich geht es am zweiten Wochenendtag weiter. Auch hier bleiben die Temperaturen unter 0 Grad. Lediglich in der Rhein-Neckar-Region können bis zu 2 Grad erreicht werden.

Der DWD warnt vor allem im Bergland vor Glätte. In der Nacht kann es bis zu -9 Grad kalt werden.

Nach einem vielerorts heiteren Start in den Samstag werden im weiteren Verlauf Schneeschauer erwartet. Regnen soll es im Ländle nicht.

Auch zum Wochenanfang bleibt das Wetter stabil. In hohen Lagen werden bis zu -5 Grad erwartet, am Odenwald bis zu 1 Grad. In der Nacht zum Dienstag wird es bei Tiefstwerten von -4 bis -10 Grad frostig im Ländle.