Gefrierender Regen im Anmarsch: So wird das Wetter im Südwesten

Stuttgart - Autofahrer und Fußgänger aufgepasst: Obwohl sich in den kommenden Tagen immer wieder Sonnenstrahlen zeigen, drohen im Südwesten auch Glätte und stellenweise gefrierender Regen. Wie aus der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervorgeht, könnte es insbesondere in den Nächten rutschig werden.

Passt bloß auf, dass Ihr nicht im (Schnee)Regen steht. (Symbolfoto) © Boris Roessler/dpa

Der Mittwoch beginnt zum Teil mit Nebel oder Hochnebel, der sich demnach im Tagesverlauf auflösen dürfte. Bis in den Vormittag besteht die Gefahr auf Glätte. Weiter soll es zu Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern kommen. Danach zögen zeitweise dichtere Wolkenfelder über das Land hinweg - regnen soll es aber nicht.

Zeitweise zeige sich auch die Sonne. Die Höchsttemperaturen liegen dem DWD zufolge in Oberschwaben bei etwa 1 Grad, in Nordbaden könnten bis zu 9 Grad erreicht werden. Dazu wehe ein schwacher Ostwind, der in Bergland teils stürmische Böen bringen könne.

In der Nacht zum Donnerstag sollen sich nur wenige Wolken am Himmel zeigen. Es bilde sich aber wieder zunehmend Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen sinken demnach am Rhein auf ungefähr 1 Grad, im Bergland auf bis zu -4 Grad. Entsprechend könne es glatt werden.

Am Donnerstag bleibt es an Rhein und Donau wohl länger trüb. Abseits davon könne sich nach der Auflösung von Nebel und Hochnebel häufiger die Sonne zeigen, so der DWD. Es bleibt demnach trocken bei Höchsttemperaturen von rund 2 Grad auf der Schwäbischen Alb und bis zu 10 Grad am Rhein. Zudem wehe schwacher Wind.