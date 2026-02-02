DWD warnt: Gefährliche Glätte durch Niederschlag im Südwesten

Stuttgart - Das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich zum Wochenstart von seiner gefährlichen Seite. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in den kommenden Tagen vor einer angespannten Lage auf den Straßen.

Die Temperaturen im Südwesten sinken nochmals unter den Gefrierpunkt und sorgen für gefrierende Nässe. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Am Montag herrschen am Vormittag örtlicher Frost und Glätte vor, am Nachmittag ziehen jedoch verbreitet Niederschläge durchs Land. In den höheren Lagen sowie in den östlichen Regionen von der Alb nordwärts muss mit ein bis fünf Zentimetern Neuschnee gerechnet werden.

Besonders tückisch bleibt es im Nordosten, wo erhöhte Glättegefahr durch gefrierenden Regen besteht. Im Odenwald bleibt es mit Werten um den Gefrierpunkt winterlich, während das Thermometer am Neckar bis auf 9 Grad und im Breisgau sogar auf frühlingshafte 12 Grad klettert.

In der Nacht zum Dienstag spitzt sich die Lage zu, da neuer Niederschlag auf teils gefrorene Böden trifft. In der Nacht sowie am Morgen bleibt die Glatteis-Gefahr demnach hoch.

Über den Tag bleibt der Himmel stark bewölkt und es regnet örtlich weiter. Die Höchstwerte erreichen an der Donau 1 Grad, während am südlichen Oberrhein milde 10 Grad möglich sind.