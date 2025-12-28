Glättegefahr und bis zu -13 Grad: So wird das Silvesterwetter im Südwesten

Stuttgart - Das Wetter in Baden-Württemberg zeigt sich zum Jahresende zweigeteilt. Verantwortlich dafür ist Hoch "Jasmin". Während in den höheren Lagen die Sonne lockt, bleibt es in den Niederungen oft frostig und neblig.

In den kommenden Nächten sinken die Temperaturen im Südwesten ordentlich ab. © Bildmontage: Philipp von Ditfurth/dpa, Wetteronline.de

In Oberschwaben, am Bodensee und im südlichen Oberrheingraben hält sich am Sonntag teils ganztägig zäher Hochnebel bei Werten um die -2 Grad. Wer jedoch in der Kurpfalz oder in den höheren Lagen unterwegs ist, darf sich über Sonne und bis zu 5 Grad freuen.

In der Nacht zum Montag sinken die Temperaturen auf -3 bis -9 Grad, in ungünstigen Lagen sogar bis -12 Grad.

Zum Wochenstart setzt sich dieser Trend fort. In den Tälern löst sich der Nebel nur zögerlich auf, wobei es in Oberschwaben stellenweise den ganzen Tag trüb bleibt. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen -2 Grad an der Donau und 4 Grad am Neckar. In der Nacht kühlt es erneut bis zu -8 Grad ab.

Am Dienstag zieht dichte Bewölkung auf, die gebietsweise Schneegriesel oder gefrierenden Nieselregen mit sich bringen kann. Damit steigt das Risiko für spiegelglatte Straßen. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen -3 Grad auf der Alb und 4 Grad am Rhein.

Die Nacht zum Mittwoch (Silvester) wird die kälteste der Woche. Bei klarem Himmel stürzen die Werte auf -5 bis -10 Grad, lokal sind sogar bis zu -13 Grad möglich.