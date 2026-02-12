Fallen die Feiern ins Wasser? So wird das Wetter an den närrischen Tagen
Stuttgart - Mit schaurigen Masken und glitzernden Jacken treiben die Narren ab Donnerstag ihr Unwesen. Werden die Feiern der Narren ins Wasser fallen? So sind die Wetteraussichten in Baden-Württemberg für die närrischen Tage.
Für den Donnerstag empfiehlt sich eine warme und bestenfalls wasserfeste Verkleidung. Mary Poppins mit Regenschirm ist sicher eine gute Wahl, denn es ist meist bewölkt, und es fällt teilweise schauerartiger Regen.
Die Höchstwerte an der Donau betragen rund 9 Grad, im Hochschwarzwald bleibt es bei maximal 5 Grad. Dazu kommt starker Wind mit stürmischen Böen. Auch in der Nacht zum Freitag wird es regnerisch. In höheren Lagen könnte es glatt werden und Schnee fallen.
Auch am Freitag erwarten die Feierwütigen nicht gerade rosige Aussichten. Zunächst regnet es teilweise noch, später ist es dann bewölkt.
Am Rhein klettert das Thermometer auf bis zu 13 Grad. Der Wind bläst dazu teils stark. In der Nacht zum Samstag wird es vielerorts trocken sein. Doch in der Nacht können wieder Schauer aufkommen.
Sonntag wird regenfrei
Am Samstag wird es ebenfalls ungemütlich für viele Narren - nach starker Bewölkung kommt wieder Regen, in höheren Lagen Schnee. An der Donau warten Höchstwerte von 2 Grad, am Rhein 6 Grad. In der Nacht zum Sonntag schneit es in Teilen von Baden-Württemberg. Es kann glatt werden.
Am Sonntag regnet es nicht und es wird sogar teils freundlich, sodass die Narren traditionell im Freien den Winter austreiben können.
Titelfoto: Screenshot: Wetteronline.de/Thomas Banneyer/dpa