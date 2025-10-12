Goldener Herbst im Südwesten: Der Sonntag startet aber trüb

Stuttgart - Im Südwesten ist der goldene Herbst eingezogen. Trotzdem wird es am Sonntag vorerst trüb und wolkig, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Trotz trüben Aussichten lohnt sich ein Ausflug in den bunten Blätterwald. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Nur im Hochschwarzwald kommt die Sonne raus. Auf dessen Gipfeln soll es bis Dienstag starke bis stürmische Böen geben.

Im Laufe des Tages lockert es sich nur zeitweise auf. Tagsüber sind Temperaturen von milden 12 bis 18 Grad zu erwarten.

In der Nacht zum Montag ziehen wieder Nebel und Hochnebel auf, später auch Wolken. In den Regionen Hohenlohe und Taubergrund sind dann einzelne Regentropfen dabei.

Im Nordosten bleibt es weiterhin stark bewölkt. Dafür regnet es aber nicht. Im südwestlichen Teil des Landes stelle sich aber bei 13 bis 18 Grad ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken ein.