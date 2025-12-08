Nach Dauerregen in Stuttgart: Ab Montag zeigen sich erstmals wieder Sonnenstrahlen

Stuttgart - Nach reichlich Regen, Wind und auch Frost dürfen sich die Menschen in Stuttgart wieder auf ein paar Sonnenstrahlen freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) lässt der Dauerregen, vor allem im Schwarzwald, am Montag nach.

Nach dem andauernden Regen folgt nun der Sonnenschein. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Von Süden her lockert es auf. "Dann kann sich auch die Sonne zeigen, bevor sie untergeht", sagte eine DWD-Sprecherin.

Der Dienstag wird im Donautal und am Bodensee wieder sehr neblig. Dabei kann sich der Nebel hartnäckig zeigen.