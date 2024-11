Neben Glättegefahr auch Sonne? So wird das Adventswetter im Südwesten!

Autofahrer sollten am Wochenende vorsichtig fahren. © Bildmontage: Bernd Weißbrod/dpa, wetteronline.de

Nach einem frostigen und nebeligen Start in den Freitag lockert es sich im Tagesverlauf weiter auf. Insbesondere in der Schwarzwaldregion lässt sich am Nachmittag sogar die Sonne blicken. Es werden Höchstwerte von einem bis acht Grad erreicht.

In der Nacht zum Wochenende sinken die Temperaturen auf minus einem bis minus sechs Grad. Demnach kann es zu Frost sowie glatten Straßen kommen. Die Sichtweite soll laut DWD unter 150 Metern liegen.

Am Samstag wird es sonnig im Ländle. Trotzdem bleiben die Höchsttemperaturen bei einem bis sieben Grad. Schwacher Wind bis frische Böen sind mancherorts möglich.

Bei Tiefstwerten von minus zwei bis minus sieben Grad bleibt die Nacht zum Adventssonntag frostig. Es besteht weiterhin Glättegefahr. Regenschauer werden nicht erwartet.