Sommer-Hitze am Samstag: Wurde der bisher heißeste Tag im Ländle getoppt?

Stuttgart - Der Tagesrekord am Samstag liegt laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Waghäusel-Kirrlach. Hier wurden 33,9 Grad erreicht.

Auf die Hitze reagieren viele Menschen im Südwesten mit Abkühlung im Freibad. © Thomas Warnack/dpa

In keinem anderen Ort in Deutschland war es bisherigen Daten zufolge am Samstag so heiß. Der bislang heißeste Tag in Baden-Württemberg war es aber nicht. Der DWD hatte es für möglich gehalten, dass der bisherige Höchstwert überschritten wird.



Höchstwert liegt demnach immer noch bei 34,8 Grad. Gemessen wurde er am 29. Juni an der Station Obersulm-Willsbach (Kreis Heilbronn).

Am 9. Juli wurde nach Angaben des Meteorologen für diesen Monat ein Höchstwert von 34,3 Grad gemessen, ebenfalls an der Station Waghäusel-Kirrlach.

Mit der Hitze steigt auch das Gewitter-Risiko. "Die in Baden-Württemberg liegende schwülwarme Luft wird im Tagesverlauf des Sonntags im Vorfeld einer heranrückenden Kaltfront zunehmend labilisiert", teilte der DWD am Abend mit.

Ab Sonntagmittag nehme die Gewittergefahr landesweit zu. Mit den Gewittern könne es Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde geben sowie Hagel und Windböen bis zu 60 Kilometer pro Stunde.