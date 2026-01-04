Sonne satt - aber auch bis -17 Grad möglich: So wird das Wetter im Südwesten

Stuttgart - Der Winter zeigt weiter seine Zähne im Südwesten: Dauerfrost, knackig kalte Nächte, aber auch Sonne bestimmen das Wetter.

Am Sonntag ist viel Sonne in BaWü zu erwarten - bei der eisigen Kälte ist das auch notwendig. © Thomas Warnack/dpa

Am Sonntag soll es laut Deutschem Wetterdienst vor allem am Hochrhein und am Bodensee viel Sonne geben, im Norden des Landes ist es stärker bewölkt. In großen Teilen Baden-Württembergs bleibt es eisig kalt.

Vor allem im Bergland und in Oberschwaben herrscht Dauerfrost bei rund -4 Grad an der Baar, im Rheintal werden maximal etwa 2 Grad erreicht.

In der Nacht zum Montag zieht die Kälte noch einmal deutlich an. Die Temperaturen sinken auf -6 bis -13 Grad, im Allgäu sind örtlich sogar bis -17 Grad möglich.