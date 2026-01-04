Sonne satt - aber auch bis -17 Grad möglich: So wird das Wetter im Südwesten

Von Nico Pointner

Stuttgart - Der Winter zeigt weiter seine Zähne im Südwesten: Dauerfrost, knackig kalte Nächte, aber auch Sonne bestimmen das Wetter.

Am Sonntag ist viel Sonne in BaWü zu erwarten - bei der eisigen Kälte ist das auch notwendig.
Am Sonntag ist viel Sonne in BaWü zu erwarten - bei der eisigen Kälte ist das auch notwendig.

Am Sonntag soll es laut Deutschem Wetterdienst vor allem am Hochrhein und am Bodensee viel Sonne geben, im Norden des Landes ist es stärker bewölkt. In großen Teilen Baden-Württembergs bleibt es eisig kalt.

Vor allem im Bergland und in Oberschwaben herrscht Dauerfrost bei rund -4 Grad an der Baar, im Rheintal werden maximal etwa 2 Grad erreicht.

In der Nacht zum Montag zieht die Kälte noch einmal deutlich an. Die Temperaturen sinken auf -6 bis -13 Grad, im Allgäu sind örtlich sogar bis -17 Grad möglich.

Auch zum Wochenstart ist kein Tauwetter in Sicht. Die Höchstwerte liegen landesweit unter null: im Bergland bei etwa -6 Grad, in tieferen Lagen um -1 Grad.

