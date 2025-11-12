T-Shirt-Wetter im November: Der Herbst dreht im Südwesten nochmal auf

Stuttgart - Der Herbst dreht in Baden-Württemberg nochmal richtig auf: Sonne satt und fast schon frühlingshafte Temperaturen werden in den kommenden Tagen erwartet.

Verantwortlich für den Wetterumschwung ist Hoch "Wencke", das milde Luft ins Land lenkt. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Der Mittwoch beginnt mancherorts mit zähem Nebel, doch abseits davon dominiert im Südwesten die Sonne. Es bleibt trocken bei Höchstwerten zwischen 9 Grad auf der Ostalb und milden 18 Grad im Breisgau. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt schwachen Wind an.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen auf 7 bis 0 Grad, im Raum Oberschwaben und auf der Alb kann es leichten Frost geben. Im Hochschwarzwald bleibt es bei rund 9 Grad deutlich milder.

Nach der morgendlichen Nebelauflösung am Donnerstag zeigt sich die Sonne von ihrer besten Seite. Es wird außergewöhnlich warm: Die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad, in Südbaden sind sogar Spitzenwerte von bis zu 21 Grad möglich.

Auch die Nacht zum Freitag bleibt trocken und startet oft sternenklar. Während es im höheren Bergland erstaunlich mild bei 11 Grad bleibt, kühlt es ansonsten auf 8 bis 0 Grad ab.