Trüb und ungemütlich: Wie wird das Südwest-Wetter an Heiligabend?

Stuttgart - Bevor sich Baden-Württemberger über Geschenke freuen können, heißt es zum Wochenstart erst einmal: Aufpassen auf den Straßen! Montag und Dienstag werden ungemütlich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor teils starkem Nebel und glatten Straßen. © Bildmontage: Thomas Warnack/dpa, wetteronlonline.de

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zum Wochenstart vor örtlichem Nebel. Während es in Oberschwaben -1 Grad wird, werden 5 Grad am Rhein sowie 7 Grad auf dem Feldberg erreicht. Im Schwarzwald und auf der Albhochfläche kommt es laut DWD zu einem meist freundlichen Sonne-Wolken-Mix.

Am Dienstag schaffen es die Höchstwerte auf -1 bis 6 Grad. Örtlich wird es nebelig und windig, in den Hochlagen von Schwarzwald und Alb wird zudem vor starken bis stürmischen Böen gewarnt.

In der Nacht zum Mittwoch kommt es zu leichtem Niederschlag. Zusammen mit den weiter sinkenden Temperaturen von bis zu -4 Grad steigt die Glättegefahr auf den Straßen.

Gleichbleibend nass bleibt es an Heiligabend. Der DWD kündigt Nieselregen oder Schneegriesel an. Bei Werten zwischen -2 und 4 Grad werden starke bis stürmische Böen erwartet.