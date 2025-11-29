Trübes Adventswochenende: Glättegefahr im Südwesten

Stuttgart - Das erste Adventswochenende steht vor der Tür - und damit die Zeit für Glühwein, Lichterglanz und einen Bummel über den Weihnachtsmarkt.

Vor allem am Sonntag könnte es glatt werden. © dpa | Bernd Weißbrod

Doch dafür sollte man sich im Südwesten besser wetterfest anziehen: Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kündigen für Baden-Württemberg ein eher trübes und kühles Wochenende mit zeitweiligem Regen und mitunter Glättegefahr an.

Am Samstag zeigt sich der Himmel den Angaben nach voraussichtlich meist stark bewölkt. Zwar ziehe der Regen im Laufe des Tages nach Südosten ab, doch vor allem im Allgäu könne es morgens noch glatt werden. Im Tagesverlauf seien örtliche Auflockerungen möglich bei Höchsttemperaturen zwischen 6 Grad in Oberschwaben und 12 Grad im Breisgau. Der Wind wehe schwach bis mäßig, auf dem Feldberg seien starke Böen möglich.

Die Nacht zum Sonntag verläuft laut DWD ebenfalls wolkenreich, regional bildet sich Nebel oder Hochnebel. Gegen morgen ziehe aus Westen neuer Regen auf.

Die Temperaturen sinken demnach auf plus 4 Grad im Rheingraben und bis minus 2 Grad im Allgäu - mit Glätte durch überfrierende Nässe ist besonders in tieferen Lagen zu rechnen.