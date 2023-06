08.06.2023 16:35 Unwetter im Südwesten führt zu kurzzeitigen Überflutungen

Von Johanna Baumann

Stuttgart/Offenburg - In mehreren Städten in Baden-Württemberg kam es am Donnerstagnachmittag zu starken Überschwemmungen. Die Klettpassage in Stuttgart stand unter Wasser. © 7aktuell.de / Andreas Werner Grund dafür ist ein plötzlich aufgetretener Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst warnte bereits im Voraus vor einem steigenden Unwetterrisiko im Südwesten aufgrund der Schwüle und Sommerhitze. Betroffene meldeten überschwemmte Straßen in Offenburg. Auch in Stuttgart kam es zu starkem Regen. Die Klettpassage in der Innenstadt stand kurzzeitig mehrere Zentimeter unter Wasser. Mithilfe der Feuerwehren konnten die Überschwemmungen in den Griff bekommen werden.

In Offenburg kam es zu überschwemmten Straßen. © Christina Häußler / EinsatzReport24 Doch die Unwetterwarnung des Wetterdienstes hält noch bis zum Wochenende an.

