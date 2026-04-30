Wetter-Achterbahn im Südwesten: Erst Frost, dann Sommergefühle bis 28 Grad

Stuttgart - Baden-Württemberg stehen frühlingshafte Tage bevor. Die Temperaturen klettern pünktlich zum "Tag der Arbeit" und dem darauffolgenden Samstag ordentlich nach oben. Die Nächte haben es jedoch noch in sich.

Baden-Württemberger und Ausflügler können sich über sonniges Wetter freuen. © Bildmontage: Markus Lenhardt/dpa, wetteronline.de

Der Donnerstag zeigt sich laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von seiner sonnigen Seite. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 15 Grad auf der Westalb und 24 Grad im Breisgau. Allerdings weht ein mäßiger bis frischer Ostwind, der besonders in Oberschwaben für Böen bis 60 Kilometer pro Stunde sorgen kann.

Auf den Schwarzwaldgipfeln sind sogar schwere Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde möglich. In der Nacht zum Freitag sinken die Werte auf 8 bis 1 Grad. An der Donau und auf der Alb muss mancherorts sogar mit leichtem Frost und verbreitetem Bodenfrost gerechnet werden.

Wer am "Tag der Arbeit" eine Wanderung oder einen Ausflug plant, hat Glück. Der DWD kündigt "viel Sonne und kaum Wolken" an. Die Höchstwerte klettern im Vergleich zum Vortag leicht in die Höhe und liegen zwischen 21 und 26 Grad (etwa 19 Grad in den Hochlagen).

Der Ostwind lässt zudem spürbar nach, kann aber im Bergland anfangs noch für einzelne starke Böen sorgen. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist klar bei Tiefstwerten zwischen 9 und 2 Grad.