Wetter-Achterbahn im Südwesten: Erst Frost, dann Sommergefühle bis 28 Grad
Stuttgart - Baden-Württemberg stehen frühlingshafte Tage bevor. Die Temperaturen klettern pünktlich zum "Tag der Arbeit" und dem darauffolgenden Samstag ordentlich nach oben. Die Nächte haben es jedoch noch in sich.
Der Donnerstag zeigt sich laut des Deutschen Wetterdienstes (DWD) von seiner sonnigen Seite. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 15 Grad auf der Westalb und 24 Grad im Breisgau. Allerdings weht ein mäßiger bis frischer Ostwind, der besonders in Oberschwaben für Böen bis 60 Kilometer pro Stunde sorgen kann.
Auf den Schwarzwaldgipfeln sind sogar schwere Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde möglich. In der Nacht zum Freitag sinken die Werte auf 8 bis 1 Grad. An der Donau und auf der Alb muss mancherorts sogar mit leichtem Frost und verbreitetem Bodenfrost gerechnet werden.
Wer am "Tag der Arbeit" eine Wanderung oder einen Ausflug plant, hat Glück. Der DWD kündigt "viel Sonne und kaum Wolken" an. Die Höchstwerte klettern im Vergleich zum Vortag leicht in die Höhe und liegen zwischen 21 und 26 Grad (etwa 19 Grad in den Hochlagen).
Der Ostwind lässt zudem spürbar nach, kann aber im Bergland anfangs noch für einzelne starke Böen sorgen. In der Nacht zum Samstag bleibt es meist klar bei Tiefstwerten zwischen 9 und 2 Grad.
Wird die 28-Grad-Marke geknackt?
Neben lockeren, hohen Wolkenfeldern scheint am Samstag verbreitet die Sonne. Im Oberrheingraben kratzt das Thermometer sogar an der 28-Grad-Marke, während es in Oberschwaben bis zu 25 Grad warm wird. Über dem Bergland können sich im Tagesverlauf Quellwolken bilden, die vereinzelt Schauer bringen, ansonsten bleibt es im ganzen Land trocken und schwachwindig.
Zum Abschluss des Wochenendes wird es wechselhafter. Von Westen her verdichtet sich die Bewölkung. Vor allem über dem Bergland muss am Sonntag mit örtlichen Schauern und einzelnen Gewittern gerechnet werden. Trotz der Wolken bleibt es mit 21 bis 26 Grad mild.
Der Wind frischt bei Gewittern stark bis stürmisch auf. Die Nacht zum Montag bringt dann verstärkt Bewölkung und vereinzelt leichte Regenschauer bei Tiefstwerten von 11 bis 6 Grad.
Titelfoto: Bildmontage: Markus Lenhardt/dpa, wetteronline.de