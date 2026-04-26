Frühsommer in Baden-Württemberg: Bis zu 23 Grad! Doch in der Nacht herrscht Winter

Stuttgart - Ausflügler können sich freuen, denn am Sonntag bleibt es trocken und überwiegend freundlich in Baden-Württemberg . Im Breisgau kann es bis zu 23 Grad warm werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Sonne strahlt auch in Stuttgart. © dpa | Christoph Schmidt

Doch auch wenn die Regenjacke vorerst im Schrank bleiben kann, sollte man sich den Angaben zufolge nachts nach wie vor warm einpacken. Denn die Tiefstwerte erreichen in der Nacht zum Montag plus sechs bis minus ein Grad. In Bodennähe erwartet der DWD verbreitet Frost.

Die neue Woche startet demnach bewölkt aber trocken, bei 18 bis 24 Grad. Die Temperaturen bleiben den Angaben zufolge in Nacht zum Dienstag über der Null-Grad-Grenze. Bei Tiefstwerten von acht bis drei Grad sei nur örtlich noch Bodenfrost möglich.