Sonne satt, aber frostige Nächte: Hoch ULI bringt den Frühling nach Baden-Württemberg
Stuttgart - Während Hoch "Uli" in den kommenden Tagen für reichlich Sonnenschein sorgt, lenkt es gleichzeitig kühle Polarluft nach Baden-Württemberg. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Bodenfrost.
Der Donnerstag startet mit seiner besten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein klettern die Temperaturen auf 17 Grad im Bergland und bis zu 23 Grad am Rhein. Auf den Schwarzwaldgipfeln weht anfangs noch ein kräftiger Ostwind mit stürmischen Böen, der im Tagesverlauf jedoch nachlässt.
In der kommenden Nacht wird es ungemütlich kalt. Bei weitgehend wolkenlosem Himmel sinken die Werte auf 5 bis –2 Grad, lokal sogar bis auf –4 Grad ab. Landesweit ist mit Bodenfrost zu rechnen.
Am Freitag setzt sich das sonnige und trockene Wetter fort, lediglich ein paar Schleierwolken werden am Himmel zu sehen sein. Die Höchstwerte erreichen in den Niederungen frühsommerliche 20 bis 24 Grad, während es in höheren Lagen bei etwa 19 Grad bleibt.
Die Nacht zum Samstag bleibt klar, was erneut zu verbreitetem Bodenfrost führt. Vereinzelt können sich in den frühen Morgenstunden flache Dunst- oder Nebelfelder bilden. Der Wind weht laut DWD schwach aus nördlichen Richtungen.
Milde Temperaturen am Wochenende
Auch wenn zeitweise etwas dichtere Wolken über das Land ziehen, steht der Samstag ganz im Zeichen der Sonne. Die Temperaturen bleiben zwischen 20 und 24 Grad. Die Frühwerte bewegen sich jedoch zwischen 6 und 0 Grad, womit erneut Bodenfrost auftreten kann.
Zum Abschluss der Woche zeigt sich der Sonntag überwiegend freundlich und niederschlagsfrei. Zwar ziehen teils dichtere hohe Wolkenfelder durch, doch die Temperaturen bleiben mit maximal 16 Grad auf der Ostalb und bis zu 23 Grad im Breisgau mild.
In der Nacht zum Montag klart es wieder zunehmend auf, wobei die Tiefstwerte erneut gegen den Gefrierpunkt sinken können.
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