Sonne satt, aber frostige Nächte: Hoch ULI bringt den Frühling nach Baden-Württemberg

Stuttgart - Während Hoch "Uli" in den kommenden Tagen für reichlich Sonnenschein sorgt, lenkt es gleichzeitig kühle Polarluft nach Baden-Württemberg . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Bodenfrost.

Besucher des Stuttgarter Frühlingsfestes können sich über sonniges Wetter freuen. Das Fest auf dem Wasen läuft noch bis zum 10. Mai. © Bildmontage: Christoph Schmidt/dpa, wetteronline.de

Der Donnerstag startet mit seiner besten Seite. Bei strahlendem Sonnenschein klettern die Temperaturen auf 17 Grad im Bergland und bis zu 23 Grad am Rhein. Auf den Schwarzwaldgipfeln weht anfangs noch ein kräftiger Ostwind mit stürmischen Böen, der im Tagesverlauf jedoch nachlässt.

In der kommenden Nacht wird es ungemütlich kalt. Bei weitgehend wolkenlosem Himmel sinken die Werte auf 5 bis –2 Grad, lokal sogar bis auf –4 Grad ab. Landesweit ist mit Bodenfrost zu rechnen.

Am Freitag setzt sich das sonnige und trockene Wetter fort, lediglich ein paar Schleierwolken werden am Himmel zu sehen sein. Die Höchstwerte erreichen in den Niederungen frühsommerliche 20 bis 24 Grad, während es in höheren Lagen bei etwa 19 Grad bleibt.

Die Nacht zum Samstag bleibt klar, was erneut zu verbreitetem Bodenfrost führt. Vereinzelt können sich in den frühen Morgenstunden flache Dunst- oder Nebelfelder bilden. Der Wind weht laut DWD schwach aus nördlichen Richtungen.