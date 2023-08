Es hat sich ausgehagelt: Der Sommer meldet sich zurück im Ländle

Stuttgart - Auf den Regen folgt der Sonnenschein. Nach einem schmuddeligen Wochenende mit viel Regen und Wind in weiten Teilen des Landes kommt der Sommer im Laufe der neuen Woche wieder zurück in den Südwesten.

Ein kurzes Intermezzo feiert der Sommer in der kommenden Woche. (Symbolbild) © Georg Wendt/dpa

Nach den deutschlandweit für Aufmerksamkeit sorgenden Hagel-Bildern aus Reutlingen am Freitagnachmittag präsentiert sich das Wetter im Ländle in der kommenden Woche von einer ganz anderen Seite.

Nach einem sehr durchwachsenen Wochenende mit Regen und Wind in weiten Teilen Baden-Württembergs kommt der Sommer im Laufe der neuen Woche wieder zurück. Ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Stuttgart erwartet ab kommenden Mittwoch und bis zum Wochenende sommerliche Temperaturen ohne nennenswerte Niederschläge. Doch der Start in die neue Woche bleibe erst einmal von Wetterwechseln geprägt.

Grundsätzlich lasse der Regen am Montag im ganzen Land nach, allerdings müssten sich die Menschen in Oberschwaben und im Bergland noch auf Niederschlag einstellen. Am Oberrhein werden Höchsttemperaturen um 21 Grad, in den Höhen um 13 Grad erwartet. Der Wochenstart bleibe jedoch windig, aus dem Westen mit starken, im Bergland auch mit stürmischen Böen.

Am Dienstag soll sich laut Wetterdienst die Sonne schon etwas häufiger zeigen. Im Tiefland werden Höchsttemperaturen von 22 Grad, in den hohen Lagen von 17 Grad vorhergesagt.