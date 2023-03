Wintereinbruch im Südwesten: Schneedecke auf dem Feldberg!

Stuttgart/Feldberg - Viele Bäume blühen bereits. Doch insbesondere in den Bergen kehrt der Winter zurück. Am Feldberg liegt frischer Schnee. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte auf den Straßen.

Der astronomische oder auch kalendarische Frühlingsanfang hingegen war in diesem Jahr am 20. März. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne senkrecht über dem Äquator und wandert fortan nach Norden.

Der Winter ist eigentlich schon längst vorbei. Am 1. März war für Wetterexperten hierzulande der meteorologische Frühlingsbeginn: Danach dauert der Frühling vom 1. März bis zum 31. Mai.

Die Wintersportsaison im größten deutschen Skigebiet nördlich der Alpen ist bereits seit Mitte des Monats beendet, die Skilifte stehen still.

Von Norden her ströme polare Meeresluft nach Baden-Württemberg . In Hochlagen des Schwarzwalds können dem DWD zufolge Sturmböen Geschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde erreichen. Vereinzelt seien auch Gewitter möglich.

Am Dienstag soll es unter anderem im Südwesten etwas freundlicher werden, berichtete der DWD in einer Vorhersage für ganz Deutschland. Bei Sonnenschein könne es am Oberrhein bis zu 13 Grad warm werden.