Zwischen Schauer und Sturm: Unbeständiger Wochenstart im Südwesten

Stuttgart - Wolken, Regen und Wind: Mit goldenem Herbst hat der Start in die neue Woche in Baden-Württemberg wenig zu tun.

Neben Regen wird im Südwesten auch starker Wind und Sturmböen erwartet. Die Temperaturen bleiben vergleichsweise mild. © Bildmontage: Uwe Anspach/dpa, wetteronline.de

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zieht ein Tief von Wales über England in Richtung Nordsee. Im Tagesverlauf des Montags bringt es nasses, unbeständiges Wetter ins Ländle. Die Höchstwerte reichen von etwa 13 Grad auf der Ostalb bis zu 18 Grad im Oberrheingraben, auf dem Feldberg werden um 8 Grad erwartet.

Der Wind weht schwach bis mäßig aus südlicher Richtung. Oberhalb von 1000 Metern treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 80 Kilometer pro Stunde auf, in der Nacht sind auf exponierten Gipfeln schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde aus Südwest möglich.

Am Dienstag setzt sich das wechselhafte Wetter fort. Es bleibt meist stark bewölkt, immer wieder ziehen leichte Regenfälle oder kurze Schauer durch. Es bleibt bei milden 13 bis 18 Grad.

Zur Wochenmitte setzt ab Mittag oder Nachmittag erneut Regen ein. Die Höchstwerte liegen bei bis zu 13 und 17 Grad und schwachem bis mäßigem Süd- bis Südwestwind.