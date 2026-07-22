Stuttgart wird wieder bunt: Alles, was Ihr zum CSD wissen müsst
Stuttgart - Bald wird es bunt, laut und voll in der Stuttgarter Innenstadt. Der CSD am Wochenende lockt Zehntausende Menschen an.
Laut einer Mitteilung der Stadt beginnt das bunte Treiben in diesem Jahr bereits am Freitag mit dem CSD-Fest, das bis Sonntag rund um den Markt- und Schillerplatz sowie in den angrenzenden Straßen stattfindet. Die dazugehörige Infomeile wird auf der Hirschstraße aufgebaut.
Das absolute Highlight des Wochenendes ist jedoch die große Demonstration am Samstag. Die Teilnehmenden des Umzugs stellen sich ab 10 Uhr in der Rotebühlstraße zwischen der Schwabstraße und der Paulinenstraße auf.
Um 14 Uhr setzt sich die Parade dann auf Höhe der Paulinenstraße in Bewegung. Die Route führt die Feiernden über den Rotebühlplatz, die Eberhardstraße, den Marktplatz und die Münzstraße bis hin zur Richard-von-Weizsäcker-Planie.
Das Ziel ist der Schlossplatz, wo zwischen 17 und 18 Uhr die große Abschlusskundgebung stattfinden soll.
Geduld bei der Anreise gefragt
Für den Verkehr bedeutet die Großveranstaltung am Samstag erhebliche Einschränkungen. Gäste und Pendler brauchen Geduld.
Entlang der gesamten Demonstrationsstrecke gilt bereits ab 6 Uhr morgens ein absolutes Halt- und Parkverbot. Zeitgleich wird die komplette Aufzugstrecke für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Davon sind unter anderem auch Abschnitte der Paulinenstraße, der Fritz-Elsas-Straße und der Richard-von-Weizsäcker-Planie betroffen.
Auch Radfahrer müssen sich teilweise umstellen. Entsprechende Umleitungen sind vor Ort ausgeschildert.
Im öffentlichen Nahverkehr kommt es ebenfalls zu Abweichungen. Die SSB-Buslinien 41, 42, 43, 44 und 92 müssen während der Versammlung umgeleitet werden. Ersatzhaltestellen werden laut Stadt eingerichtet.
Titelfoto: Christoph Schmidt/dpa