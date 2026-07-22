Stuttgart wird wieder bunt: Alles, was Ihr zum CSD wissen müsst

Stuttgart - Bald wird es bunt, laut und voll in der Stuttgarter Innenstadt. Der CSD am Wochenende lockt Zehntausende Menschen an.

Dieses Wochenende zieht der Christopher Street Day wieder Tausende Menschen in die Innenstadt. © Christoph Schmidt/dpa

Laut einer Mitteilung der Stadt beginnt das bunte Treiben in diesem Jahr bereits am Freitag mit dem CSD-Fest, das bis Sonntag rund um den Markt- und Schillerplatz sowie in den angrenzenden Straßen stattfindet. Die dazugehörige Infomeile wird auf der Hirschstraße aufgebaut.

Das absolute Highlight des Wochenendes ist jedoch die große Demonstration am Samstag. Die Teilnehmenden des Umzugs stellen sich ab 10 Uhr in der Rotebühlstraße zwischen der Schwabstraße und der Paulinenstraße auf.

Um 14 Uhr setzt sich die Parade dann auf Höhe der Paulinenstraße in Bewegung. Die Route führt die Feiernden über den Rotebühlplatz, die Eberhardstraße, den Marktplatz und die Münzstraße bis hin zur Richard-von-Weizsäcker-Planie.

Das Ziel ist der Schlossplatz, wo zwischen 17 und 18 Uhr die große Abschlusskundgebung stattfinden soll.