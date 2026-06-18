18.06.2026 09:05 Marienhospital insolvent: Was das für Mitarbeiter und Patienten bedeutet

Das Marienhospital in Stuttgart hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Stuttgart habe zunächst Eigenverwaltung angeordnet.

Von Marco Krefting Stuttgart - In Zeiten finanzieller Nöte bei vielen Kliniken hat das weit über Stuttgart hinaus bekannte Marienhospital Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Stuttgart habe auf Antrag der Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH die vorläufige Eigenverwaltung unter der bisherigen Geschäftsführung anordnet, teilte diese mit.

Die Mitarbeiter wurden über die Situation und das Vorgehen informiert. © Bernd Weißbrod/dpa "Es ist sichergestellt, dass wir unsere Patientinnen und Patienten auch weiterhin vollumfänglich an allen Standorten behandeln und wir unseren Versorgungsauftrag unverändert und in gewohnter Qualität erfüllen", sagte Interims-Geschäftsführer Jan Schlenker laut Mitteilung. Die Insolvenz erstreckt sich den Angaben nach auf alle Einrichtungen der Vinzenz von Paul Kliniken gGmbH. Das seien neben dem Marienhospital Stuttgart die Vinzenz Klinik und die Vinzenz Therme in Bad Ditzenbach sowie die Luise von Marillac Klinik in Bad Überkingen. Die rund 3000 Mitarbeiter der Häuser seien über die Situation und das weitere Vorgehen informiert worden. Stuttgart Wirtschaft Mit 93 Jahren: Erwin Müller krempelt Drogeriekette um Der Vorstandsvorsitzende der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG), Heiner Scheffold, erklärte: "Diese Insolvenz ist ein klares Zeichen dafür, dass die Politik des Bundes selbst bedarfsnotwendige große Krankenhäuser massiv bedroht und die Trägervielfalt gefährdet." Das Marienhospital mit rund 760 Betten, 2000 Mitarbeitenden und etwa 30.000 Behandlungsfällen pro Jahr sei ein zentraler Baustein der medizinischen Versorgung - für Stuttgart, die Region und weit darüber hinaus.

Kritik an Gesundheitspolitik