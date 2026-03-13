Tragischer Arbeitsunfall: 45-Jähriger verliert sein Leben
Heilbronn - Bei einem Arbeitsunfall ist am Freitagmorgen ein Mann in Offenau (Landkreis Heilbronn) ums Leben gekommen.
Gegen 8.15 Uhr wurde der 45-Jährige bei Arbeiten auf einem Betriebsgelände in der Straße "Wehräcker" von einem Radlader erfasst, teilte die Polizei mit.
Für den Mann kam jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Rekonstruktion des genauen Unfallhergangs aufgenommen. Ein Gutachter war bereits an der Unfallstelle.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa