Tragischer Arbeitsunfall: 45-Jähriger verliert sein Leben

Heilbronn - Bei einem Arbeitsunfall ist am Freitagmorgen ein Mann in Offenau (Landkreis Heilbronn) ums Leben gekommen.

Der Mann (†45) verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Gegen 8.15 Uhr wurde der 45-Jährige bei Arbeiten auf einem Betriebsgelände in der Straße "Wehräcker" von einem Radlader erfasst, teilte die Polizei mit.

Für den Mann kam jede Hilfe zu spät und er verstarb noch an der Unfallstelle.