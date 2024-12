Ampel auf Mittelinsel umgefahren: Fahrerin verletzt, Auto futsch!

Die Verkehrsinsel samt umgefallener Ampelanlage wurden stille Zeugen des Unfalls. © KS-Images.de/Andreas Rometsch

Der Crash ereignete sich am heutigen Montagmittag gegen 12.40 Uhr, wo laut Polizeiangaben eine 53 Jahre alte VW-Lenkerin in der Straße "Am Kräherwald" in Richtung Pragsattel unterwegs war.

Beim Überfahren einer Verkehrsinsel passierte das Unglück:

Die Autofahrerin prallte frontal gegen eine Ampelanlage.

Die leicht verletzte Dame wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.